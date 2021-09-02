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Украина об отказе продления миссии ОБСЕ на границе: Россия хочет эскалации на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

Россия на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявила, что не будет поддерживать продления мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября. МИД Украины считает, что таким образом РФ хочет эскалации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

МИД осудил деструктивную позицию России и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта", - добавили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательного миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами.

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