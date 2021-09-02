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Україна про відмову продовження місії ОБСЄ на кордоні: Росія хоче ескалації на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявила, що не підтримуватиме продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 Вересня. МЗС України вважає, що таким чином РФ хоче ескалації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях, що може привести подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

МЗС засудив деструктивну позицію Росії і розглядає її в контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Забезпечення прозорості на російсько-українському кордоні є невід'ємною передумовою вирішення російсько-українського збройного конфлікту", - додали у відомстві.

У МЗС підкреслили, що Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо наглядової місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами.

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