Украина отказалась возобновлять соединение с энергосетями РФ и Беларуси

Как отмечает Герман Галущенко, в то время как Россия начала военное вторжение в Украину, энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем.

"Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры.

Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии.

Спасибо оператору НЭК "Укрэнерго" за профессионально выполненные работы и диспетчерское управление в сверхсложных условиях. Благодарю всех энергетических предприятий за обеспечение ресурсной, технической и технологической работы энергосистемы!" - сообщает министр.

Он добавил, что работа в изолированном режиме, как предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем, должна была проводиться в два этапа: в зимний и летний период.

По словам Галущенко, возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля.

"В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской.

Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран. ОЭС Украины обладает достаточным резервом мощности и продемонстрировала свою устойчивость.

В работе сегодня 10 блоков АЭС, работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона и обеспечивают выработку необходимого объема электроэнергии и регулирования мощности", - подчеркнул министр.