Україна відмовилася відновлювати з'єднання з енергомережами РФ і Білорусі

Як зазначає Герман Галущенко, в той час, як Росія почала військове вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

"Автономна робота української енергосистеми 24-26 лютого пройшла успішно і довела здатність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, наполегливих боїв і спроб ворога атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії.

Дякуємо оператору НЕК "Укренерго" за професійно виконані роботи та диспетчерське управління в надскладних умовах. Дякую всім енергетичним підприємствам за забезпечення ресурсної, технічної та технологічної роботи енергосистеми!" - повідомляє міністр.

Він додав, що робота в ізольованому режимі, як передбачено Угодою про умови майбутнього об'єднання української та європейської енергосистем, повинна була проводитися у два етапи: в зимовий і літній період.

За словами Галущенка, повернення енергосистеми України в об'єднану з Росією і Білоруссю мережу після випробувань було заплановано на 27 лютого.

"Водночас ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутися до міністрів енергетики європейських країн з приводу сприяння в прискоренні прийняття рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.

Технічно і технологічно ми довели нашу здатність. Політично - слово за урядами європейських країн. ОЕС України володіє достатнім резервом потужності та продемонструвала свою стійкість.

У роботі сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону і забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності", - підкреслив міністр.