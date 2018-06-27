Украина отказалась идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы

Украинская делегация не получила ответа от Ягланда относительно стоимости приема

Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, является не очень логичным шагом устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал Арьев.

Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і... Опубліковано Volodymyr Ariev Середа, 27 червня 2018 р.

Также он отметил, что Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тыс. долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В доказательство Председатель парламентской делегации обнародовал письмо от генсека СЕ, в котором указано, что Совет Европы действительно столкнулась с “определенной степенью финансовой нестабильности”, впрочем Ягланд заявляет, что “решил, что это мероприятие следует продолжать, поскольку это единственный повод, когда члены Ассамблеи могут взаимодействовать со всеми другими органами и учреждениями Организации”

"Это взаимодействие важно, и прием обеспечивает соотношение стоимости и качества, и ее стоимость - это очень небольшая доля нашего бюджета", - отметил в письме генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.