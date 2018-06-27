Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина отказалась идти на ежегодный прием к генсеку Совета Европы

НовостиПолитика    27.06.2018 - 14:44
Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)
Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)

Украинская делегация не получила ответа от Ягланда относительно стоимости приема

Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и вернула приглашение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланду и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, является не очень логичным шагом устраивать роскошные приемы на сотни людей", - написал Арьев.

 

Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і...

Опубліковано Volodymyr Ariev Середа, 27 червня 2018 р.

 

Также он отметил, что Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тыс. долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда относительно стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

В доказательство Председатель парламентской делегации обнародовал письмо от генсека СЕ, в котором указано, что Совет Европы действительно столкнулась с “определенной степенью финансовой нестабильности”, впрочем Ягланд заявляет, что “решил, что это мероприятие следует продолжать, поскольку это единственный повод, когда члены Ассамблеи могут взаимодействовать со всеми другими органами и учреждениями Организации”

"Это взаимодействие важно, и прием обеспечивает соотношение стоимости и качества, и ее стоимость - это очень небольшая доля нашего бюджета", - отметил в письме генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава МИД Великобритании заявил о значительном прогрессе Украины в реформах Парубий подписал закон о нацбезопасности
Теги публикации: ООН, ПАСЕ, Украина, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь