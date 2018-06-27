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Україна відмовилася йти на щорічний прийом до генсека Ради Європи

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:44
Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)
Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Українська делегація не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості прийому

Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда і повернула запрошення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє народний депутат, голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і повернула запрошення. В умовах, коли через фінансовий шантаж Росії РЄ економить на папері для документів, є не дуже логічним кроком влаштовувати розкішні прийняття на сотні людей", - написав Ар’єв.

 

Українська делегація відмовилася йти на щорічний великий прийом до генерального секретаря Ради Європи Ягланда і...

Опубліковано Volodymyr Ariev Середа, 27 червня 2018 р.

 

Також він зауважив, що Україна, яка добровільно пожертвувала 400 тис. доларів на підтримку організації у складний час, не отримала відповіді від Ягланда щодо вартості щорічного великого прийому і доцільності його проведення в складних фінансових умовах.

У доказ Голова парламентської делегації оприлюднив лист від генсека РЄ, в якій зазначено, що Рада Європи дійсно зіткнулась із “певним ступенем фінансової нестабільності”, втім Ягланд заявляє, що “вирішив, що цей захід слід продовжувати, оскільки це єдиний привід, коли члени Асамблеї можуть взаємодіяти з усіма іншими органами та установами Організації”.

"Ця взаємодія важлива, і прийом забезпечує співвідношення вартості та якості, і її вартість - це дуже невелика частка нашого бюджету", - зазначив в листі генсек.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

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Теги публікації: ООН, ПАРЄ, Україна, Турбьерн Ягланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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