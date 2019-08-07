Украина отдаст приоритет украинским грузам по железной дороге, - Омелян

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Министерство инфраструктуры может ограничить транзитные грузоперевозки

Министерство инфраструктуры может ограничить транзитные грузоперевозки в августе-сентябре в том случае, если это создаст значительные сложности для украинских перевозчиков. Об этом в ходе брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

"Сегодня мы четко отметили, что наша позиция является последовательной. Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов, угля и зернового экспорта, и уже потом вопрос транзита. Это не означает каких-либо ограничений, если есть нормальные, плановые перевозки. Если мы будем видеть любые угрозы для первых этих групп товаров, то безусловно мы вынуждены будем объявлять конвенции", – сообщил министр.

Ранее СМИ неоднократно писали, что неэффективная работа "Укрзализныци" снижает рентабельность производства зерновых в Украине. Необходимость искать другие способы логистики дорого стоит для аграриев.