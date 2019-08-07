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Україна віддасть пріоритет українським вантажам по залізниці, - Омелян

Новини » Інфраструктура    07.08.2019 - 11:05
Україна віддасть пріоритет українським вантажам по залізниці, - Омелян
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні вантажоперевезення

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні вантажоперевезення в серпні-вересні в тому випадку, якщо це створить значні труднощі для українських перевізників. Про це в ході брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

"Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет віддається на постачання нафти і нафтопродуктів, вугілля і зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає яких-небудь обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то, безумовно, ми змушені будемо оголошувати конвенції", – повідомив міністр.

Раніше ЗМІ неодноразово писали, що неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні. Необхідність шукати інші способи логістики дорого коштує для аграріїв.

В "Укрзалізниці" заблокували закупівлі палив Тарифи на вантажні залізничні перевезення "Укрзалізниці" за 5 років збільшились втричі
Новини України Владимир Омелянгрузоперевозкижелезная дорогаУкрзалізниця
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