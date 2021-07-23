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Украина осуждает привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за привлечения к голосованию на выборах в Госдуму жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Такие действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов, говорится в сообщении.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Россия хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму более 600 тысяч жителей ОРДЛО.

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