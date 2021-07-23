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Україна засуджує залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії через залучення до голосування на виборах до Держдуми жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Такі дії є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів, йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на усі спроби України стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються у рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права та поваги до суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України.

МЗС закликало міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО.

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