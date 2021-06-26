Украина осуждает политику РФ по уничтожению крымскотатарской идентичности, - МИД

"Сегодня, как и семьдесят семь лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность. Уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснения всех религиозных общин, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию РФ.

"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарского идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам", - отметили в министерстве.

МИД в очередной раз напоминает России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требует прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, исполнения приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове", - указано в заявлении.