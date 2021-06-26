Україна засуджує політику РФ зі знищення кримськотатарської ідентичності, - МЗС

"Сьогодні, як і сімдесят сім років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність. Знищується пам’ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що російська окупаційна адміністрація проводить системну політику утисків усіх релігійних спільнот, знищує релігійні пам’ятки кримських татар, проводить незаконні археологічні розкопки та перевозить культурні артефакти з Криму на територію РФ.

"Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, в т.ч. прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками", - зазначили у міністерстві.

МЗС вкотре нагадує Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагає припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові", - вказано у заяві.