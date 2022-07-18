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Украина осуждает использование Россией пленных в своих политических целях

Фото: Украина осуждает использование Россией пленных в своих политических целях (gur gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина осуждает неправомерное обращение России с украинскими военнопленными, в частности использование их в своих политических целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Так, министерство требует от РФ неукоснительно соблюдать положения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в отношении военных ВСУ, которые попали в плен.

Также отмечается, что все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года.

Такие лица являются военными ВСУ на которых, в соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительного протокола к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус наделяет таких людей правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.

В свою очередь Украина неукоснительно придерживается своих обязательств по международному гуманитарному праву. Наше государство придерживается гуманного обращения с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом права и гарантии в полном объеме.

"Требуем от российской стороны гуманного обращения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, держащего в плену военнопленных, запрещаются", - добавляют в МИД.

Напомним, полиция разоблачила 17 преступников из так называемой "Донецкой народной республики", которые издевались над пленными украинцами.

Кроме того, недавно стало известно, что умер британский волонтер Пол Ури, которого боевики захватили в плен еще в апреле на территории Запорожской области. МИД Британии заявило, что Россия должна нести полную ответственность за это.

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