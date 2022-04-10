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Украина осудила Россию за незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 22:10
Украина осудила Россию за незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии Фото: Украина осудила выборы на оккупированных Россией территориях Грузии (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины осудило незаконные выборы в Южной Осетии - регион Грузии, оккупированный Россией. В МИД отметили, что жесткие санкции против Москвы позволят Тбилиси восстановить территориальную целостность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь юридических последствий", - говорится в сообщении.

Представитель МИД отметил, что жесткие санкции против России и их неукоснительное выполнение помогут в восстановлении территориальной целостности как Грузии, так и Украины.

Сегодня в непризнанной Южной Осетии прошли выборы так называемого "президента".

Напомним, ранее непризнанная Южная Осетия заявила о планах провести референдум по присоединению к России.

Отметим, в Грузии назвали любые разговоры о проведении референдума о присоединении к России оккупированных территорий неприемлемыми.

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Южная Осетия Грузия Российская Федерация МИД Украины
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