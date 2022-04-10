Украина осудила Россию за незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии
Министерство иностранных дел Украины осудило незаконные выборы в Южной Осетии - регион Грузии, оккупированный Россией. В МИД отметили, что жесткие санкции против Москвы позволят Тбилиси восстановить территориальную целостность страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.
"Мы осуждаем Россию за организацию незаконных выборов на оккупированных территориях Грузии. Они не будут иметь юридических последствий", - говорится в сообщении.
Представитель МИД отметил, что жесткие санкции против России и их неукоснительное выполнение помогут в восстановлении территориальной целостности как Грузии, так и Украины.
Сегодня в непризнанной Южной Осетии прошли выборы так называемого "президента".
Напомним, ранее непризнанная Южная Осетия заявила о планах провести референдум по присоединению к России.
Отметим, в Грузии назвали любые разговоры о проведении референдума о присоединении к России оккупированных территорий неприемлемыми.
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