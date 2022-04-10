Україна засудила Росію за незаконні вибори на окупованих територіях Грузії
Міністерство закордонних справ України засудило незаконні вибори в Південній Осетії - регіон Грузії, окупований Росією. У МЗС зазначили, що жорсткі санкції проти Москви дозволять Тбілісі відновити територіальну цілісність країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника МЗС України Олега Ніколенка.
"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть юридичних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Представник МЗС зазначив, що жорсткі санкції проти Росії та їх неухильне виконання допоможуть у відновленні територіальної цілісності як Грузії, так і України.
Сьогодні в невизнаній Південній Осетії пройшли вибори так званого "президента".
Нагадаємо, раніше невизнана Південна Осетія заявила про плани провести референдум щодо приєднання до Росії.
Відзначити, у Грузії назвали будь-які розмови про проведення референдуму про приєднання до Росії окупованих територій неприйнятними.
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