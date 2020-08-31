Украина осудила проведение Россией международных армейских игр в Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение Российской Федерацией международных армейских игр в аннексированном Крыму. Участие в играх взяли представители Гвинеи и Мозамбика.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что "международный конкурс "Глубина" начался в оккупированном Севастополе 27 августа. В МИД заявили, что организация такого "конкурса" свидетельствует о пренебрежении Россией норм и принципов международного права.

"Организация упомянутого мероприятия, а также привлечение к участию в нем иностранных представителей, в частности Гвинейской Республики и Республики Мозамбик, является очередной попыткой России легитимизировать на международном уровне свое незаконное присутствие на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сообщили в МИД.

Украина осудила действия РФ, а также нарушения представителями Гвинеи и Мозамбика норм международного права и законов Украины.

"Обращаем внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В очередной раз подчеркиваем неизбежность правовой ответственности за его нарушение", - добавили в МИД.

Напомним, также МИД выразил протест в связи с обысками на аннексированном полуострове у крымских татар.

Также сообщалось, что Украина может ввести санкции против Никарагуа в связи с назначением так называемого "консула" в Крыму.