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Украина осудила похищение грузина российскими силами в Южной Осетии

Киев, Среда 15 июля 2020 19:01
Украина осудила похищение грузина российскими силами в Южной Осетии
Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Действия российских оккупантов направлены на дестабилизацию в регионе

Украина осуждает ранение и незаконное задержание грузинского гражданина на линии оккупации с Южной Осетией. Похищение грузина Зазы Гахеладзе является нарушением соглашения от 12 августа 2008 года.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В украинском ведомстве подчеркнули, что действия российских оккупантов направлены на дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе.

"Россия, реализуя практику задержаний, похищений, пыток и убийств, продолжает системно и беспрецедентно нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в заявлении МИД.

Украина призвала Россию немедленно прекратить дестабилизационные действия против мирного населения Грузии, освободить задержанного грузина и предоставить беспрепятственный доступ к оккупированным территориям международным организациям.

Напомним, гражданина Грузии незаконно задержали российские оккупанты на границе с Южной Осетией, ранив его при этом в ногу.

Добавим, Грузия хотела создать аналог нормандского формата для возвращения оккупированных Россией территорий Южной Осетии и Абхазии.

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