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Україна засудила викрадення грузина російськими силами у Південній Осетії

Київ, Середа 15 липня 2020 19:01
Україна засудила викрадення грузина російськими силами у Південній Осетії
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Дії російських окупантів спрямовані на дестабілізацію в регіоні

Україна засуджує поранення та незаконне затримання грузинського громадянина на лінії окупації з Південною Осетією. Викрадення грузина Зази Гахеладзе є порушенням угоди від 12 серпні 2008 року.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

В українському відомстві наголосили, що дії російських окупантів спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації в Цхінвальському регіоні.

"Росія, реалізуючи практику затримань, викрадень, тортур та вбивств, продовжує системно та безпрецедентно порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві МЗС.

Україна закликала Росію негайно припинити дестабілізаційні дії проти мирного населення Грузії, звільнити затриманого грузина та надати безперешкодний доступ до окупованих територій міжнародним організаціям.

Нагадаємо, громадянина Грузії незаконно затримали російські окупанти на межі з Південною Осетією, поранивши його при цьому в ногу.

Додамо, Грузія хотіла створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Росією територій Південної Осетії та Абхазії.

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