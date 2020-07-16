У МЗС засудили обмеження Росією свободи пересування українців з Криму

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

При наявності російського паспорта з Криму дозволяється виїхати один раз

Міністерство закордонних справ України засудило порушення прав людини в аннексированном Криму. Зокрема, російські "влади" обмежили свободу пересування для громадян України.

Про це повідомили в МЗС України.

Наголошується, що жителям Криму, яким незаконно видали російські паспорти, дозволено один раз виїхати за межі півострова. Українцям, які відмовилися від російських паспортів, дозволений виїзд без можливості повернення в Крим.

"Такі обмеження, встановлені російськими окупаційними властями, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути довільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну", - повідомили в МЗС.

Також у міністерстві додали, що такі заходи створюють суттєві перешкоди для молоді, яка планує навчання в українських університетах.

"Абітурієнти, які виїжджали на материкову частину України для здачі іспитів або подачі документів для вступу у вищі навчальні заклади, а також батьки, які супроводжували, за повернення в Крим і до закінчення карантину не зможуть залишити тимчасово окуповану територію", - зазначили в МЗС.

Крім цього окупаційна влада не вводили обмеження на міжрегіональне повідомлення з РФ, що підвищувало ризик поширення коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що окупаційна влада Криму скасували двотижневу обсервацію для тих, хто в'їжджає на півострів.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу в українські університети.