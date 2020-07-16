ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МЗС засудили обмеження Росією свободи пересування українців з Криму

Крим, Четвер 16 липня 2020 17:24
У МЗС засудили обмеження Росією свободи пересування українців з Криму
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

При наявності російського паспорта з Криму дозволяється виїхати один раз

Міністерство закордонних справ України засудило порушення прав людини в аннексированном Криму. Зокрема, російські "влади" обмежили свободу пересування для громадян України.

Про це повідомили в МЗС України.

Наголошується, що жителям Криму, яким незаконно видали російські паспорти, дозволено один раз виїхати за межі півострова. Українцям, які відмовилися від російських паспортів, дозволений виїзд без можливості повернення в Крим.

"Такі обмеження, встановлені російськими окупаційними властями, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути довільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну", - повідомили в МЗС.

Також у міністерстві додали, що такі заходи створюють суттєві перешкоди для молоді, яка планує навчання в українських університетах.

"Абітурієнти, які виїжджали на материкову частину України для здачі іспитів або подачі документів для вступу у вищі навчальні заклади, а також батьки, які супроводжували, за повернення в Крим і до закінчення карантину не зможуть залишити тимчасово окуповану територію", - зазначили в МЗС.

Крім цього окупаційна влада не вводили обмеження на міжрегіональне повідомлення з РФ, що підвищувало ризик поширення коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що окупаційна влада Криму скасували двотижневу обсервацію для тих, хто в'їжджає на півострів.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу в українські університети.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КримМЗСКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся