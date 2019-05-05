Украина осудила обстрелы Израиля из Сектора Газа

Фото: ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа (twitter.com/AJEnglish)

В МИД заявили, что палестинцы и израильтяне должны жить в мире и покое

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сообщили, что Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы из Сектора Газа по югу Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу МИД.

В МИД сообщили, что недопустимо, когда гражданское население становится заложниками тех сил, которые продолжают практику насилия и террора, чем подвергают опасности и жителей Израиля и жителей Сектора Газа.

"Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации", - подчеркнули в МИД.

Также они добавили, что очень обидно за то, что обстрелы произошли в дни памяти жертв Холокоста, а также накануне начала священного мусульманского месяца Рамадан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве. В секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что они намерены сорвать конкурс Евровидение 2019, который должен проходить в Тель-Авив заявививши, что Израиль не способен ослабить ограничения на территорию Газы в обмен на спокойствие накануне мероприятия.