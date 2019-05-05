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Україна осудила обстріли Ізраїля із Сектору Газа

Новини » Політика    05.05.2019 - 20:49
Україна осудила обстріли Ізраїля із Сектору Газа
Фото: ракетні обстріли між Ізраїлем та сектором Газа (twitter.com/AJEnglish)

В МЗС заявили, що палестинці та ізраїльтяни повинні жити в мирі та спокої

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, що Україна рішуче засуджує масовані ракетні обстріли з Сектору Газа по півдню Ізраїля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

В МЗС повідомили, що неприпустимо, коли цивільне населення стає заручниками тих сил, які продовжують практику насилля і терору, чим наражають на небезпеку і жителів Ізраїлю і жителів Сектору Газа.

"Ізраїльтяни та палестинці мають жити в мирі та спокої. Закликаємо до негайного припинення обстрілів та деескалації ситуації", - наголосили в МЗС.

Також вони додали, що дуже прикро через те, що обстріли відбулись у пам’яті дні жертв Голокосту, а також напередодні початку священного мусульманського місяця Рамадан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Палестинські терористи погрожують зірвати Євробачення в Тель-Авіві. В секторі Газа терористична організація "Ісламський джихад Палестини" заявила, що вони мають намір зірвати конкурс Євробачення 2019, який повинен проходити в Тель-Авів заявививши, що що Ізраїль не здатний послабити обмеження на територію Гази в обмін на спокій напередодні заходу.

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