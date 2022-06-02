Украина может остановить Запорожскую АЭС: в правительстве назвали причину

Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергореформу.
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что есть угроза потери контроля над Запорожской АЭС.
"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ДИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - отметил Бойко.
Он добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривают сценарий с полной остановкой ЗАЭС.
По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля за станцией".
В то же время он сказал, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.
Напомним, российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.
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