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Украина может остановить Запорожскую АЭС: в правительстве назвали причину

Фото: Запорожская АЭС (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергореформу.

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что есть угроза потери контроля над Запорожской АЭС.

"Мы постоянно мониторим ситуацию с ЗАЭС вместе с ДИЯРУ, и есть четкое понимание того, что она уже в ярко-красной зоне. Но пока диспетчерские команды выполняются и станция держит режим, мы не останавливаем. Но сценарий, по которому станция может выйти из под контроля полностью и мы ее остановим, также рассматривается", - отметил Бойко.

Он добавил, что в рамках подготовки к устойчивому прохождению отопительного сезона рассматривают сценарий с полной остановкой ЗАЭС.

По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля за станцией".

В то же время он сказал, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.

Напомним, российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.

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Запорожская АЭС