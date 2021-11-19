Украина остается при минских соглашениях, но ждет окно возможностей, - Резников

Украина остается в минских соглашениях по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, хотя данный формат не является продуктивным. При этом украинская сторона будет ждать "окно возможностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

"У нас есть только одно политико-дипломатическое соглашение, так называемые минские соглашения, и определенная логистическая платформа под названием нормандский формат. Поэтому нам нужно сохранить этот канал для лидеров и ждать, когда появится окно возможностей. Поэтому мы остаемся при минских соглашениях", - отметил Резников.