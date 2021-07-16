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Украина опровергла контрабанду нефти из РФ: была транзитная поставка в Беларусь

Автор: РБК-Украина

Якобы контрабандные 80 тыс. тонн нефти, о которых вчера заявила Федеральная таможенная служба России, оказались транзитной поставкой. Украина не принимала ее на импорт, поскольку нефть была предназначена для Беларуси.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Укртранснафте".

Сообщается, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с этой нефтью в порту "Южный" в марте 2020 года, страной происхождения был указан Казахстан.

"Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - сообщили в компании.

Напомним, вчера ФТС России заявила, что в Украину из России якобы переправили 80 тысяч тонн нефти, а общая стоимость "контрабандного продукта" составила более 733 млн гривен.

В частности, в Новороссийском порту капитан танкера Altai указал порт назначения "Аугуста" (Италия), но выгрузил нефть в порту "Южный". При этом капитан заранее получил от BNK задание на перевозку нефти в Украину и указание не разглашать это в порту погрузки.

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Российская Федерациянефтьконтрабанда