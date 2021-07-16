Украина опровергла контрабанду нефти из РФ: была транзитная поставка в Беларусь

Якобы контрабандные 80 тыс. тонн нефти, о которых вчера заявила Федеральная таможенная служба России, оказались транзитной поставкой. Украина не принимала ее на импорт, поскольку нефть была предназначена для Беларуси.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Укртранснафте".

Сообщается, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с этой нефтью в порту "Южный" в марте 2020 года, страной происхождения был указан Казахстан.

"Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - сообщили в компании.