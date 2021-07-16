Україна спростувала контрабанду нафти з РФ: була транзитна поставка до Білорусі

Нібито контрабандні 80 тис. тонн нафти, про які вчора заявила Федеральна митна служба Росії, виявилися транзитним постачанням. Україна не приймала її на імпорт, оскільки нафта була призначена для Білорусі.

Про це РБК-Україна повідомили в "Укртранснафті".

Повідомляється, що "Укртранснафта" прийняла танкер Altai з цією нафтою в порту "Південний" в березні 2020 року, країною походження був вказаний Казахстан.

"Зазначена нафта на територію України не імпортувалася, а була транспортована транзитом до Білорусі на Мозирський НПЗ в рамках договору "Укртранснафти" з BNK (UK) Limited (Великобританія)", - повідомили в компанії.