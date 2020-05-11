Украина в ООН заявила о нарушении минских соглашений на Донбассе

Постоянное представительство Украины в ООН заявило о нарушении минских договоренностей российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе и призвало прекратить огонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства в Facebook.

Так, в украинском представительстве отметили, что лишь 10 мая оккупационные силы ранили 4 украинских военнослужащих.

"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями оружие", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинское представительство обратилось к Российской Федерации с призывом прекратить огонь на Донбассе.

"Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать призыв генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и заставить замолчать оружие на востоке Украины", - заявили в представительстве.

Напомним, вечером 10 мая российско-оккупационные силы из противотанкового ракетного комплекса осуществили обстрел позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения и трое - боевые травмирования.