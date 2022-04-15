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Украина и ООН запускают две новые программы помощи беженцам: кто получит выплаты

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство совместно с Организацией объединенных наций (ООН) запускает еще две программы выплат беженцам. Планируется охватить около 700 тысяч вынужденных переселенцев внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Шмыгаля.

По его словам, решение о запуске двух новых программ по выплатам беженцам принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Шмыгаль отметил, что согласно договоренностям с ООН, вынужденные переселенцы, которые нуждаются в дополнительной защите, будут получать по 2,2 тысячи гривен ежемесячно на каждого члена. Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев.

Кроме того, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет украинским пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2,2 тысячи гривен.

"Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутриперемещенных лиц", - уточнил глава правительства.

Напомним, в Японии утвердили выплаты украинским беженцам на уровне около 570 гривен в день.

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