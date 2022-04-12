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До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам

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Токио, Вторник 12 апреля 2022 06:14
До 570 гривен в день: Япония утвердила выплаты украинским беженцам Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония утвердила нормы выплат украинским беженцам. Страна будет выплачивать эвакуированным из Украины до 570 гривен в день. Отдельно правительство Японии возьмет на себя медицинские расходы и уроки японского языка, а также окажет помощь в поиске работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Агентство иммиграционных служб Японии заявило, что финансовая помощь будет выплачиваться не менее шести месяцев. При временном проживании в отелях, организованных правительством, эвакуированные в возрасте 12 лет и старше будут получать 1000 иен в день (235 грн), а лица младше 12 лет — 500 иен в день (118 грн), без учета расходов на питание.

Предполагается, что суточные будут увеличены после переезда в новые квартиры, предоставленные муниципалитетами или предприятиями. Лица в возрасте 12 лет и старше получат 2400 иен в день (570 грн), а дети в возрасте до 12 лет — 1200 иен (285 грн).

Правительство также предоставит единовременное пособие в размере 160 000 иен (37600 грн) для эвакуированных в возрасте старше 16 лет и 80 000 иен (18800 грн) для лиц младше 16 лет. По официальным данным, в Японию прибыло 524 беженца из Украины.

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