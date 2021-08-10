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Украина в ООН: Россия не должна блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях

Автор: РБК-Украина

Россия продолжает блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях. Россияне не должны препятствовать транзитному проходу судов и должны гарантировать безопасность на морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представительства Украины при ООН.

Украина подчеркивает, что Россия осуществляет противоправное поведение на море, мешая и блокируя судоходство не только для коммерческих судов, следующих в и из украинских портов, но также препятствует морским судам, которые плавают под различными флагами.

"Россия не должна препятствовать транзитному проходу через международный пролив. Россия должна прекратить агрессию против Украины и восстановить уважение к суверенитету и целостности к Украине в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении .

Также Украина выразила обеспокоенность транснациональной организованной преступностью, морским пиратством и торговлей людьми, которые представляют угрозу глобальной безопасности и стабильности в регионе.

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