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Україна в ООН: Росія має припинити блокувати вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях

Автор: РБК-Україна

Росія продовжує блокувати вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях. Росіяни не повинні перешкоджати транзитному проходу суден та мають гарантувати безпеку на морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представництва України при ООН.

Україна наголошує, що Росія здійснює протиправну поведінку на морі, заважаючи та блокуючи судноплавство не тільки для комерційних суден, що прямують до та з українських портів, але також перешкоджає морським суднам, що плавають під різними прапорами.

"Росія не повинна перешкоджати транзитному проходу через міжнародну протоку. Росія має припинити агресію проти України та відновити повагу до суверенітету та цілісності до України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві .

Також Україна висловила стурбування транснаціональною організованою злочинністю, морським піратством та торгівлею людьми, які становлять загрозу глобальній безпеці та стабільності в регіоні.

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