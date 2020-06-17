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Україна в ООН просить відреагувати на репресії РФ проти жителів Криму

Новини » Політика     17.06.2020 - 01:31
Україна в ООН просить відреагувати на репресії РФ проти жителів Криму
Фото: Сергій Кислиця (УНІАН)

Кислиця повідомив про насильницьку паспортизацію кримчан

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця направив лист генсекові ООН, в якому поінформував про репресії проти жителів тимчасово окупованої Росією Криму. Він попоросил реакції на ці порушення.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, Кислиця повідомив про продовження насильницькій паспортизації жителів півострова.

"Примус жителів півострова отримувати російське громадянство є навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України", - заявив український дипломат.

Він розповів, що якщо жителі Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні і пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.

"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації і заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - йдеться у зверненні постпреда до генсека ООН.

Також у листі зазначено, що українська сторона звернулася до генсека ООН з проханням відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.

Раніше Російська Федерація заборонила в'їзд жителям Донбасу без російського паспорта.

РБК-Україна писало, що посол Сполучених штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор підкреслив, що президент РФ Володимир Путін сам назвав Крим українською територією.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ООНКрим
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