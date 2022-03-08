Украина в ООН призвала Красный Крест помочь с вывозом тысяч тел в Россию

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста предоставить Украине помощь по вывозу многих тысяч трупов российских солдат. Многие из них разлагаются на полях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Украина призывает Международный комитет Красного Креста создать базу данных уничтоженных оккупантов и военнопленных на базе Центрального агентства МККК по розыску пропавших, а также оказать помощь в возвращении останков убитых захватчиков в россию, отметил постпред. "Учитывая, что российское руководство пытается скрыть реальные потери и решительно отрицает какие-либо разговоры о способах возвращения тел их солдат, Украина сталкивается с дополнительной угрозой кризиса в сфере здравоохранения. Речь идет о многих тысячах тел, которые разлагаются на полях Украины - о телах российских солдат", - отметил он.