Украина в ООН предложила МАГАТЭ разместить постоянную миссию на Запорожской АЭС

Он отметил, что миссия должна увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное РФ театральное представление",

"Хотел бы я, чтобы мы здесь собрались, чтобы то, что хочет услышать весь мир. А именно то, что РФ демилитаризует ЗАЭС, выводит войска и передает АЭС правительству Украины. Вместо этого мы потратили более часа, упустили это время для того, чтобы услышать болтовню фиктивных звуков", - заявил Кислица.

Он подчеркнул, что Россия не прекращает играть с международным сообществом.

"Они имели смелость собрать Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на ЗАЭС", - отметил постпред.

Напомним, что ранее в МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни, но для этого необходимо согласие Киева и Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обеспечить коридор для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. При этом он раскритиковал вариант визита миссии на ЗАЭС через оккупированный Крым.

Ранее стало известно, что, по информации "Энергоатома", на Запорожской АЭС из-за регулярных обстрелов существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные повредили эстакаду.

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