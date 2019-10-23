ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина в ООН поднимет вопрос заключенного в "ДНР" Асеева

Новости » Политика    23.10.2019 - 04:59
Украина в ООН поднимет вопрос заключенного в "ДНР" Асеева
Иллюстративное фото (flickr.com/unisgeneva)

Информацию доведут до сведения руководства ООН

Украина намерена на этой неделе поднять в Организации Объединенных Наций вопрос об украинском журналисте Станиславе Асееве, осужденном в так называемой "Донецкой народной республике" к 15 годам заключения. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Несомненно, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом приговоре Станиславу Асееву как о печальном примере политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубом нарушении прав человека", - сообщил дипломат.

Он добавил, что представители Украины "доведут эту информацию до сведения руководства ООН".

Кроме того, по словам Николенко, украинская сторона не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничении свободы слова, а также преследовании журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил он.

Напомним, в "ДНР" оккупанты приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста и публициста Станислава Асеева, обвинив его в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности".

США призвали Россию освободить Асеева Международный суд ООН назвал дату оглашения решения по делу Украины против РФ
Новости Украины ООНДНРполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь