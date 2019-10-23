Украина в ООН поднимет вопрос заключенного в "ДНР" Асеева

Иллюстративное фото (flickr.com/unisgeneva)

Информацию доведут до сведения руководства ООН

Украина намерена на этой неделе поднять в Организации Объединенных Наций вопрос об украинском журналисте Станиславе Асееве, осужденном в так называемой "Донецкой народной республике" к 15 годам заключения. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Несомненно, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом приговоре Станиславу Асееву как о печальном примере политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубом нарушении прав человека", - сообщил дипломат.

Он добавил, что представители Украины "доведут эту информацию до сведения руководства ООН".

Кроме того, по словам Николенко, украинская сторона не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на оккупированных территориях.

"В частности, на прошлой неделе на комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничении свободы слова, а также преследовании журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил он.

Напомним, в "ДНР" оккупанты приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста и публициста Станислава Асеева, обвинив его в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности".