ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна в ООН порушить питання щодо ув’язненого в "ДНР" Асеева

Новини » Політика    23.10.2019 - 04:59
Україна в ООН порушить питання щодо ув’язненого в "ДНР" Асеева
Ілюстративне фото (flickr.com/unisgeneva)

Інформацію буде доведено до відома керівництва ООН

Україна має намір цього тижня порушити в Організації Об’єднаних Націй питання щодо українського журналіста Станіслава Асєєва, засудженого в так званій "Донецькій народній республіці" до 15 років ув’язнення. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий вирок Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - повідомив дипломат.

Він додав, що представники України "доведуть цю інформацію до відома керівництва ООН".

Крім того, зі слів Ніколенка, українська сторона не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.

"Зокрема, минулого тижня на комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив він.

Нагадаємо, в "ДНР" окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва, звинувативши його в "шпигунстві" і "закликах до екстремістської діяльності".

США закликали Росію звільнити Асєєва Міжнародний суд ООН назвав дату оголошення рішення по справі України проти РФ
Новини України ООНДНРполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся