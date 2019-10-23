Україна в ООН порушить питання щодо ув’язненого в "ДНР" Асеева

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Інформацію буде доведено до відома керівництва ООН

Україна має намір цього тижня порушити в Організації Об’єднаних Націй питання щодо українського журналіста Станіслава Асєєва, засудженого в так званій "Донецькій народній республіці" до 15 років ув’язнення. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Цього тижня триває робота Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається правозахисною тематикою. Без сумнівів, делегація України порушить питання і про так званий вирок Станіславу Асєєву як сумний приклад політики придушення окупаційною владою в Донецьку критичних поглядів та грубого порушення прав людини", - повідомив дипломат.

Він додав, що представники України "доведуть цю інформацію до відома керівництва ООН".

Крім того, зі слів Ніколенка, українська сторона не припиняє привертати увагу ООН до утисків прав і свобод на окупованих територіях.

"Зокрема, минулого тижня на комітеті, який розглядав питання інформації, ми говорили про обмеження свободи слова, а також переслідування журналістів і активістів на українських територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - зазначив він.

Нагадаємо, в "ДНР" окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва, звинувативши його в "шпигунстві" і "закликах до екстремістської діяльності".

