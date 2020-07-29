Украина в ООН осудила организованный Россией военный парад в Севастополе

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН о проведении так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном РФ Севастополе. Было направлено соответствующее письмо.

Об этом сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

В частности, в письме Кислица отметил, что российский военно-морской парад в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, в том числе - резолюции Генассамблеи ООН.

"Украина осуждает продолжающуюся милитаризацию Крыма, что составляет существенную угрозу региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.