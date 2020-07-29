Україна в ООН засудила організований Росією військовий парад у Севастополі

Кислиця направив лист генсеку ООН
Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця поінформував Генерального секретаря ООН про проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому РФ Севастополі. Було надіслано відповідний лист.
Про це повідомили у прес-службі Постійного представництва України при ООН в Facebook.
Зокрема, у листі Кислиця зазначив, що російський "військово-морський парад" в Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у тому числі - резолюції Генасамблеї ООН.
"Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лист буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
Раніше Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення військового параду в окупованому Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.