Украина и Оман планируют углубить сотрудничество в сфере инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди, во время которой стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

"Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства сообщил об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создание в нашем государстве благоприятной деловой среды, самые привлекательные сферы для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине", - сказано в сообщении.

При этом Оман выразил заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере.

Напомним, Зеленский в ходе визита в Омане встретился с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой. Так, стороны обсудили укрепление отношений между Украиной и Султанатом Оман, а также договорились о наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Добавим также, Зеленский вместе с семьей были замечены в Омане утром 5 января. При этом отмечалось, что президент находится в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).