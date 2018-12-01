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Україна оточена 80-тисячним угрупованням російських військових, - Порошенко

Новини » Політика    01.12.2018 - 16:14
Україна оточена 80-тисячним угрупованням російських військових, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Також навколо України розгорнуто 1400 артилерійських та ракетних систем

Президент України Петро Порошенко під час передачі військовим нової та відремонтованої авіатехніки 1 грудня назвав кількість російського озброєння, розташованого на анексованих та окупованих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

За його словами, навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських та ракетних систем, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів.

Він також додав, що в акваторіях Чорного, Азовського та Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човнів, зокрема ударних - 23 кораблі і 6 підводних човнів.

 

Фото: передача військовим нової та відремонтованої авіатехніки (president.gov.ua)

Президент згадав про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці та зазначив, що "правильна внутрішня відповідь" - це посилення війська озброєнням і технікою.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська.

Також повідомлялося, що в окупований Росією Криму на відкриті стоянки аеродрому "Бельбек", що знаходиться поблизу м. Севастополь, РФ стягнула винищувачі та іншу військову техніку.

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