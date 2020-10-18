Украина окажется под запретом для китайского бизнеса из-за ситуации вокруг "Мотор Сич", - эксперт

В результате многолетнего нарушения прав китайских инвесторов и акционеров ПАО "Мотор Сич" Украина оказалась в "красной книге", которую ведут в КНР - списке стран, которые запрещены или не рекомендованы Китаем для международного экономического и инвестиционного сотрудничества своих компаний.

Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Мы то продаем "Мотор Сич" китайцам, потом не продаем, потому что США получили отклик. И попадаем к китайцам в "красную книгу", которая ограничивает для бизнеса стратегическое партнерство с Украиной или какие-то обыкновенные бизнес-контакты. Потому что не один раз их кинули", - написал эксперт.

По словам Романенко, это следствие невнятной внешней экономической и политической стратегии страны, которая создает потенциальные конфликты со всеми возможными мощными стратегическими партнерами и вредит стране, ее экономическим интересам и международным бизнес-связям.

В конечном итоге из-за собственной противоречивой политики Украина может потерять любых потенциальных стратегических партнеров.

Романенко добавил, что таким образом украинские политики "в очередной раз обрекает себя на серьезные проблемы в отношениях и с Китаем, и с Западом".

Напомним, три года тому назад Украина заблокировала деятельность компании "Мотор Сич" после покупки ее акций китайскими инвесторами.

Сейчас на рассмотрении украинского Министерства юстиции находится письмо от китайских инвесторов с предложением внесудебного урегулирования этой ситуации с участием всех заинтересованных сторон в рамках специальной межведомственной группы.

Если Украина продолжит блокировать акции "Мотор Сич", китайские инвесторы обратятся в международный арбитраж с требованием компенсации убытков на сумму около 3,5 млрд долларов.

По информации Institute of International Finance Китай и его компании являются одним из крупнейших глобальных поставщиков прямых иностранных инвестиций для многих стран мира: по итогам 2019 года прямые иностранные инвестиции компаний из КНР по всему миру составили $ 110,6 млрд.

С 2019 года Китай для Украины стал внешнеторговым партнером №1.