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Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в ЕСПЧ

Новости » В мире     29.01.2020 - 16:41
Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в ЕСПЧ
Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Первое место заняла Россия, которая опередила Украину почти в 2 раза

Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет суда за 2019 год.

Так, из почти 60 тысяч судебных дел, которые ждут решения, 8 850 касались Украины (14,8%). Второе место в этом показателе заняла Турция - 9 250 жалоб (15,5%). На первом месте оказалась Россия, которая опередила Украину почти в 2 раза - 15 050 жалоб (25,2%).

Также в отчет попали граничащие с Украиной страны. В частности, Румыния расположилась на четвертом месте - 7900 дел (13,2%). Польша получила 1250 жалоб в ЕСПЧ, что составляет 2,1% от общего количества.

Украина оказалась в тройке стран, на которых чаще всего жалуются в ЕСПЧ

Напомним, ранее ЕСПЧ признал вину РФ в гибели и похищении 20 жителей Кавказа. Все заявители утверждали, что их родные и близкие, жители Чечни, Ингушетии и Дагестана, были похищены силовиками и пропали. Им присуждена совокупная компенсация морального вреда в общей сумме в 1 млн 600 тыс. евро.

Также РБК-Украина писало, что Россия собирается давать жителям Украины и Белоруси российское гражданство без собеседования на знание языка. В 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

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