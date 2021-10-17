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Украина оказалась между Индией и Бразилией по новым случаям COVID-19

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Воскресенье 17 октября 2021 07:31
Украина оказалась между Индией и Бразилией по новым случаям COVID-19 Фото: Украина на седьмом месте в мире по новым случаям коронавируса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В мире 15 октября обнаружили 343 318 новых больных COVID-19. Украина с 12983 больными на 7 месте в мире между Индией и Бразилией.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В Европе Украина четвертая. В Великобритании - 43 423 случая, в США - 33 910, в РФ - 33 208. Кроме того, в Турции - 28 537 заражений, в Румынии - 15 239.

5358 людей в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 6 месте в мире и на 3 - среди европейских стран.

Напомним, 15 октября в Украине было 12 983 новых случая COVID-19, умерли 277 больных. Госпитализированы за сутки 2859 человек, выписаны - 5874 человека.

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