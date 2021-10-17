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Україна опинилася між Індією і Бразилією за новими випадками COVID-19

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Неділя 17 жовтня 2021 07:31
Україна опинилася між Індією і Бразилією за новими випадками COVID-19 Фото: Україна на сьомому місці у світі за новими випадками коронавірусу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У світі 15 жовтня виявили 343 318 нових хворих на COVID-19. Україна з 12983 хворими на 7 місці у світі між Індією та Бразилією.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

В Європі Україна четверта. У Великобританії - 43 423 випадки, в США - 33 910, у РФ - 33 208. Крім того, в Туреччині - 28 537 заражень, в Румунії - 15 239.

5358 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 6 місці у світі і на 3 - серед європейських країн.

Нагадаємо, 15 Жовтня в Україні було 12 983 нових випадки-19, померли 277 хворих. Госпіталізовано за добу 2859 осіб, виписано - 5874 особи.

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