Украина ограничила железнодорожный экспорт в ЕС из-за загруженности путей

Скопление вагонов на погранпереходах и их закрытие во время пасхальных праздников побудили Украину временно ограничить поставки товаров из Украины в Польшу и Румынию по железной дороге. Соседние страны оказались не готовыми к резкому увеличению перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина, крупный производитель сельскохозяйственной продукции, раньше экспортировала большую часть своих товаров через морские порты, но после вторжения России была вынуждена экспортировать ее по железной дороге через свою западную границу.

"Укрзализныця" ввела ограничения с 16 по 18 апреля в Румынию через переходы Дьяково и Вадул-Сирет и в Польшу через Ягодин и Изов, сообщил заместитель директора ее коммерческого департамента Валерий Ткачев.

По его словам, ограничения введены "в связи со скоплением большого количества вагонов в направлении западных разъездов и призывами западных партнеров сократить подачу грузовых поездов".

По словам Ткачева, соседние страны "оказались не готовыми к резкому увеличению перевозок по своей территории украинских товаров" из-за нехватки локомотивов, вагонов, ограниченной пропускной способности и ограничений по весу грузовых вагонов.

По его словам, по состоянию на 14 апреля возле погранпереходов находилось 29,5 тысяч вагон, а за первые две недели апреля их количество увеличилось на 28%.

"Никаких решений об остановке или ограничении долгосрочного движения в европейские страны не принималось", - сказал он, добавив, что временные ограничения - это "чисто оперативное решение, которое позволит осуществить переходы для разгрузки и убрать пробки".

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил на прошлой неделе, что основной задачей министерства является поиск альтернативных путей экспорта украинского зерна. Страна имеет 13 миллионов тонн зерна, доступного для экспорта.

По словам министра, Украина должна освободить свои элеваторы для нового урожая в июле, который может составить до 40 млн тонн