Україна обмежила Залізничний експорт до ЄС через завантаженість колій

Скупчення вагонів на прикордонних переходах та їх закриття під час Великодніх свят спонукали Україну тимчасово обмежити поставки товарів з України до Польщі та Румунії залізницею. Сусідні країни виявилися не готовими до різкого збільшення перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна, великий виробник сільськогосподарської продукції, раніше експортувала більшу частину своїх товарів через морські порти, але після вторгнення Росії була змушена експортувати її залізницею через свій західний кордон.

"Укрзалізниця" ввела обмеження з 16 по 18 квітня в Румунію через переходи Дяково і Вадул-Сірет і в Польщу через Ягодин і Ізов, повідомив заступник директора її комерційного департаменту Валерій Ткачов.

За його словами, обмеження введені "у зв'язку зі скупченням великої кількості вагонів у напрямку західних роз'їздів і закликами західних партнерів скоротити подачу вантажних поїздів".

За словами Ткачова, сусідні країни "виявилися не готовими до різкого збільшення перевезень по своїй території українських товарів" через брак локомотивів, вагонів, обмеженої пропускної здатності і обмежень по вазі вантажних вагонів.

За його словами, станом на 14 квітня біля прикордонних переходів знаходилося 29,5 тисяч вагон, а за перші два тижні Квітня їх кількість збільшилася на 28%.

"Ніяких рішень про зупинку або обмеження довгострокового руху в європейські країни не приймалося", - сказав він, додавши, що тимчасові обмеження - це "чисто оперативне рішення, яке дозволить здійснити переходи для розвантаження і прибрати пробки".

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив минулого тижня, що основним завданням Міністерства є пошук альтернативних шляхів експорту українського зерна. Країна має 13 мільйонів тонн зерна, доступного для експорту.

За словами міністра, Україна повинна звільнити свої елеватори для нового врожаю в липні, який може скласти до 40 млн тонн