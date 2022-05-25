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Украина ограничила деятельность российского флота в Черном море, - разведка

Фото: Украина ограничила деятельность российского флота в Черном море (facebook.com/navy)
Автор: Мария Кучерявец

Действия Украины смогли ограничить деятельность российского флота в Черном море. ВСУ заставили врага избегать приближения к побережью нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, которого цитирует "Крым. Реалии".

"Они стали осторожными, но их корабельное группировки на сегодня, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море", - рассказал Скибицкий.

Он отметил, Россия, совершая такие действия ставит себе единственную цель - это задача Украине убытки в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон.

"Не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других судов в случае проведения морской десантной операции. Но опять же скажу - наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", - подчеркнул представитель разведки.

Напомним, Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования РФ портов на Черном море.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

После чего стало известно, что Великобритания ведет переговоры с союзниками по отправке военных кораблей к Черному морю для защиты украинских судов с зерном, выход которых блокирует РФ.

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