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Украина официально вышла еще из одного соглашения с СНГ

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Украина, Воскресенье 04 июля 2021 11:39
Украина официально вышла еще из одного соглашения с СНГ Фото: вступил в силу закон о выходе Украины из соглашения СНГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина официально вышла еще из одного соглашения Содружества независимых государств (СНГ). Сегодня, 4 июля, вступил в силу соответствующий закон, который был одобрен украинским парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию закона в газете "Голос Украины".

Соглашение, из которого сегодня вышла Украина, касается области защиты прав потребителей.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - говорится в законе.

Документ был опубликован вчера, но он должен был вступить в силу лишь на следующий день с момента опубликования.

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