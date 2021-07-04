Україна офіційно вийшла ще з однієї угоди з СНД
Фото: набув чинності закон про вихід України з угоди СНД (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна офіційно вийшла ще з одної угоди Співдружності незалежних держав (СНД). Сьогодні, 4 липня, набув чинності відповідний закон, який був схвалений українським парламентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію закону в газеті "Голос України".
Угода, з якої сьогодні вийшла Україна, стосується галузі захисту прав споживачів.
"Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності незалежних держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року", - йдеться в законі.
Документ було опубліковано вчора, але він повинен був набути чинності лише наступного дня з моменту опублікування.