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Завтра Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июля 2021 11:21
Завтра Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ Фото: закон о выходе Украины из еще одного соглашения с СНГ опубликовали в "Голосе Украины" (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Завтра Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей.

http://www.rbc.ua/rus/news

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Соответствующий закон сегодня опубликовали в издании. Завтра он вступит в силу.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - указывается в тексте документа.

Напомним, в конце июня Кабинет министров принял постановление "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерении правительства Украины не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ". Из-за российской агрессии участие Украины нецелесообразно.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабмин решил денонсировать Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

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