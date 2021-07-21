Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Решение было принято на заседании 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Сообщается, что сегодняшнее решение создает правовые основания для дальнейшего подписания соглашения между Украиной и Венгрией, а также для обеспечения ее практической реализации.

"Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии - в Украине", - говорится в сообщении.